Борьба с коррупцией 15.08.2018 15:35
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15.08.2018 15:35
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего следователя, обвиняемого в получении взятки в сумме более 1 миллиона рублей через адвоката. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 32-летний бывший следователь ГСУ ГУ МВД России по региону обвиняется по двум статьям УК РФ - получение взятки (ч.2 ст.290 УК РФ) и покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ). В рамках этого же уголовного дела 46-летняя адвокат Волгоградской государственной коллегии адвокатов №1 обвиняется в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый получил через адвоката от свидетеля денежные средства в размере 1 млн. 50 тысяч рублей. Деньги передавались за непринятие мер по задержанию в порядке ст.91 УПК РФ одного из подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве. Всего от потенциального подозреваемого следователь планировал получить 1 млн. 300 тысяч рублей, часть из которых якобы предназначалась сотрудникам правоохранительных органов.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях бывший следователь и адвокат признают частично.
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