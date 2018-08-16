Общество

Кондитерские изделия и хлеб в Волгоградской области проверили на ГМО

Общество 16.08.2018 05:02
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16.08.2018 05:02



Специалисты исследовали кондитерские и хлебобулочные изделия в Волгоградской области по санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим показателям, на ГМО и содержание радиоактивных веществ. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, всего было исследовано 482 пробы. Отмечается, что все они соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по определяемым показателям.
Однако при проведении надзорных мероприятий были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Отмечается ненадлежащее содержание производственных и складских помещений по изготовлению и хранению хлебобулочных и кондитерских изделий (несвоевременное проведение ремонта); набор и площади производственных помещений не соответствуют мощности организации; не организован производственный контроль в части проведения исследований готовой продукции, сырья, питьевой воды, проб воздуха на рабочих местах предприятия-изготовителя; реализация без информации о дате изготовления на маркировочной этикетке потребительской упаковки и др.
Изъято из оборота 7 партий кондитерских и хлебобулочных изделий в количестве 29 кг.
К административной ответственности привлечены должностные и юридические лица, составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на 142 тысячи рублей.

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