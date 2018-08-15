«Ростелеком» придаст малому бизнесу высокие скорости





«Ростелеком» запустил новую тарифную линейку «Скорость», разработанную специально для малого бизнеса. Ее главное отличие от других предложений — гарантированно высокая скорость интернета до 100 Мб/с по технологии ШПД, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

Тарифы линейки «Скорость» – одни из самых выгодных в сегменте B2B в России. По словам директора направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергея Таболина, компания уже больше года делает все, чтобы повысить качество передачи данных, надежность и отказоустойчивость сетей. Благодаря этому «Ростелеком» может предложить малому бизнесу стабильно высокую скорость по выгодным тарифам.

«Ростелеком» стал первым российским оператором, который открыто показывает цены на услуги бизнес-сегменту. Это наш краеугольный принцип ценообразования – мы готовы к открытому диалогу с нашими клиентами», — добавляет Сергей Таболин.

Высокоскоростной интернет позволяет компаниям малого и среднего бизнеса подключать облачные сервисы «Ростелекома»: «Виртуальная АТС», «Виртуальный ЦОД», «Видеонаблюдение», «СМС-реклама», «ТВ для Бизнеса».

Использование облачных решений позволяет небольшим компаниям получать качественные телекоммуникационные услуги от национального оператора связи, при этом экономить на создании и поддержании собственной инфраструктуры и направлять средства на развитие основного бизнеса.

Цены на тарифы «Скорость» доступны клиентам на сайте «Ростелекома», при этом они различаются в зависимости от региона оказания услуги. Тарифные планы линейки «Скорость» доступны для новых клиентов «Ростелекома» — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при заключении договора на срок не менее 12 месяцев.