Общество

В Волгограде на митинге предложат депутатам и чиновникам зарплаты и пенсии на уровне прожиточного минимума

Общество 16.08.2018 06:35
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16.08.2018 06:35


Очередной санкционированный митинг против пенсионной реформы пройдет в Волгограде сегодня в 17-00  в Красноармейском районе Волгограда около клуба "Строитель". Как сообщили ИА «Высота 102» в районном комитете КПРФ, участники соберут подписи  под обращением в адрес депутатов Государственной думы от Волгоградской области,  в первом чтении проголосовавшим за пенсионную реформу, предложенную правительством РФ.
По словам организаторов, непонятно, чем руководствовались народные избранники, поддерживая,  по их мнению,  закон, нарушающий п.2 Статьи 55 Конституции России, которая гласит, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
«Избирая вас нашими представителями в Государственную думу, мы  не наделяли вас полномочиями умалять наши права и свободы, и в предвыборную компанию вы не заявляли в своей программе о своих тайных желаниях ухудшить нашу жизнь.  А голосуя за повышение пенсионного возраста, вы отбираете наши пенсии, отбираете надежду у людей предпенсионного возраста», - говорится в подготовленном обращении. 
Организаторы митинга подготовили некоторые поправки к законопроекту, среди которых - ликвидация пенсионного Фонда РФ, затраты на содержание которого ежегодно составляют около 1 триллиона рублей; работа депутатов Государственной Думы  на добровольной основе, так как  один народный избранник вместе со своими помощниками в 2017 году обошелся бюджету примерно в 10 млн руб в год; пересмотр размера пенсий  и заработных плат чиновников «с целью приблизить власть к народу», приблизив их к прожиточному минимуму, и другие. 
По словам организаторов, участники митинга потребуют от депутатов Госдумы одуматься¸ прислушаться к мнению избирателей и не одобрять  законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Напомним, в Волгоградской области  уже прошел ряд митингов, организованных местными профсоюзами и КПРФ, на которых участники требовали отставки и большинства депутатов волгоградского заксобрания, выступивших за новую пенсионную реформу. 

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