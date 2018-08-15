Депутат Госдумы от Волгоградской области пересчитала деньги пенсионного фонда

Депутат Госдумы от Волгоградской области, первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ обеспокоилась увеличением трат федерального бюджета на пополнение Пенсионного фонда. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Госдумы, где Ирина Гусева тщательно подсчитала структуру доходов Пенсионного фонда и пришла к неутешительному выводу: на выплату пенсий уходит все больше денег из федерального бюджета.

«В 2018 году доходы фонда составляют 8,27 трлн рублей, из них 3,28 трлн рублей — трансферт из федерального бюджета, 40% доходов», — сказала Ирина Гусева. В 2017 году доходы составили 8,26 трлн рублей, трансферт — 3,78 трлн рублей (46% доходов фонда).

«Сумма доходов Пенсионного фонда — 8,27 трлн, то есть 40% от величины доходов покрыто средствами федерального бюджета. И это около 20% от общего объема расходов федерального бюджета», — заявила Ирина Гусева.

Парламентарий отметила, что трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду, который начинался в 1992 году с суммы 54 млн рублей, увеличился в настоящее время в 63 589 раз и почти достиг 3,3 трлн рублей.

«Рост размера трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду Российской Федерации значительно ускорился с 2001 года (в 2001 году — 34 млрд рублей, в 2002 – 381,1 млрд рублей), и, как показывают расчеты, имеет тенденцию к дальнейшему росту», — указала она.

В случае, если не принимать никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, отметила Ирина Гусева, при сохранении демографических тенденций социальные взносы все в меньшем объеме будут обеспечивать выплату пенсий, и в период 2024–2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью их пересчета только в пределах инфляции потребует увеличение трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду не менее чем до 5 трлн рублей.

По словам Ирины Гусевой, нужно сделать так, чтобы Пенсионный фонд РФ стал самодостаточным и не требовал таких вливаний из федерального бюджета.

Тем более, что федеральному бюджету есть на что тратиться – например, на зарплаты тех же депутатов Госдумы.

Так, жители Волгоградской области, хотя и не сидят на таких постах, как зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, тоже владеют арифметикой. Так, они подсчитали, что, в частности, один народный избранник вместе со своими помощниками в 2017 году обошелся бюджету примерно в 10 миллионов рублей. А затраты на содержание Пенсионного фонда ежегодно составляют около 1 триллиона рублей. Эти данные, в частности, планируется направить депутатам Госдумы от Волгоградской области, кто голосовал за законопроект о повышении пенсионного возраста – соответствующая резолюция подготовлена волгоградскими коммунистами для обсуждения на завтрашнем митинге, который состоится в Красноармейском районе Волгограда. После подписания ее участниками акции депутатам Госдумы от Волгоградской области также будут направлены предложения по пенсионной реформе: ликвидировать пенсионный фонд и организовать получение пенсий непосредственно из бюджета или провести ревизию расходования средств фонда; перевести работу депутатов Госдумы на добровольную основу; пересмотреть размер пенсий и зарплат чиновников и депутатов, чтобы приблизить их к размеру прожиточного минимума – 10842 рублям.