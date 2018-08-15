Расследования

Благотворители в Волгограде зарабатывали на платной стоянке под видом "чаепитий" для инвалидов

Расследования 15.08.2018 12:35
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15.08.2018 12:35


В Волгограде возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты земельного налога благотворительной организацией. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, руководитель городской общественной организации инвалидов в 2014-2016 годах указывал в налоговых декларациях, что  участок земли площадью более 5,5 га в Тракторозаводском районе использовали для организации досуга инвалидов: курсы вождения, чаепития, физкультурные мероприятия. За это была предоставлена льгота по земельному налогу на 28 миллионов рублей. Однако, по данным прокуратуры, там была организована платная стоянка.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки проведенной прокуратурой Тракторозаводского района. Сейчас его расследованием занимаются сотрудники регионального СУ СК России.

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