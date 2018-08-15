«Управляемые услуги связи» стали драйвером «Ростелекома»





По итогам второго квартала 2018 выручка «Ростелекома» от «Управляемых услуг связи» выросла более, чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Сервис, прежде всего, интересен клиентам, которые стремятся оптимизировать расходы на поддержку и развитие собственной ИТ-инфраструктуры.

При оказании услуги «Ростелеком» обеспечивает поддержку и мониторинг сетевой инфраструктуры, что дает возможность клиентам сфокусироваться на основном бизнесе, экономя ресурсы на поддержке.

Услуга позволяет клиентам управлять сетевой инфраструктурой и осуществлять ее мониторинг, при этом может использоваться как собственное оборудование клиента, так и арендованное у «Ростелекома». При этом клиент несет только операционные затраты, которые соответствуют фактически предоставленному объему услуг.

«Используя «Управляемые услуги связи» клиент получает гибкую и масштабируемую инфраструктуру с удобными инструментами контроля качества работы сети, за управление которой отвечает «Ростелеком», обеспечивая соответствие высоким требованиям SLA», — комментирует директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Данила Бурметьев.

Увеличению спроса на «Управляемые услуги связи» способствует существенное развитие функциональных возможностей продукта. Реализованы возможности планирования и монтажа структурированных кабельных систем (СКС), радиопланирования при построении Wi-Fi сетей, планирования систем видеонаблюдения.

«Ростелеком» расширил линейку поддерживаемого и предоставляемого в аренду оборудования от ведущих мировых производителей, а также предоставил клиентам возможность построения сети полностью на отечественных решениях.

Для клиентов, работающих с персональными и конфиденциальными данными, компания предоставляет «Управляемые услуги связи» на базе сертифицированного в соответствии с требованиями законодательства РФ оборудования.



