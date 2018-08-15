В Волгограде из окна жилого дома выпал двухлетний малыш

Происшествия 15.08.2018 11:36
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15.08.2018 11:36
Маленький ребенок выпал сегодня утром из окна одного из домов в Тракторозаводском районе, об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. ЧП случилось около десяти часов в доме №10 по улице Ополченской. При падении со второго этажа двухлетний мальчик получил сотрясение мозга, также врачи диагностировали у него закрытый перелом левого плеча. Ребенок госпитализирован в БСМП №7. Обстоятельства случившегося выясняются.
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