Общество 15.08.2018 14:20
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15.08.2018 14:20
Коллектив ИА «Высота 102» занял второе место в региональном туре четвертого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и региональных администраций «МедиаТЭК—2018» в номинации «Освещение развития современного производства и ТЭК в Волгоградской области». Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в волгоградском центре энергоэффективности.
По словам организаторов конкурса – комитета ЖКХ и ТЭК региона - всего на конкурс поступило 13 заявок, а основной целью его проведения являлось стимулирование интереса средств массовой информации к деятельности компаний ТЭК и профессии работника ТЭК, выявление и поощрение лучших журналистов, специализирующихся на освещении деятельности компаний ТЭК и государственной политике в области ТЭК, объективно и профессионально информирующих общественность о развитии топливно-энергетического комплекса.
Лучшей пресс-службой была признана пресс-служба ПАО «Волгоградоблэлектро», которая стала первой и в номинации «Современное производство и развитие ТЭК». В двух номинациях - «Популяризация профессий ТЭК» и Современное производство и развитие ТЭК» победило ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Среди региональных СМИ победителями конкурса стали «Информационное агентство Волгограда», ООО «Агентство МедиаСервис», ГТРК «Волгоград-ТРВ» .
По результатам регионального этапа конкурса все проекты, занявшие 1 и 2 места, будут направлены для участия в федеральном этапе конкурса, итоги которого будут подведены в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в октябре 2018 года.
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