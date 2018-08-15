Происшествия 15.08.2018 11:13
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15.08.2018 11:13
За неоднократный отказ удалить тонировку с боковых стекол автомобиля на 7 суток арестована 21-летняя жительница Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, тонированный автомобиль "ВАЗ-21140" был остановлен накануне на улице 40 лет Победы в городе Волжском. При проверке выяснилось, что 21-летняя водитель не удалила покрытие с передних боковых стекол автомобиля в установленный срок, о чем ранее была предупреждена сотрудниками ГИБДД. С мая по июль текущего года волжанка 9 раз привлекалась сотрудниками ДПС за тонировку, однако убирать ее категорически отказывалась. За невыполнение законного требования сотрудников полиции о прекращении правонарушения в июле этого года городским судом нарушительнице было назначено наказание в виде административного ареста на 5 суток. На этот раз срок административного ареста составил уже 7 суток.
Отбывать наказание нарушительница будет в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке Управления МВД России по городу Волжскому.
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