В ночном ДТП на федеральной трассе “Сызрань-Волгоград” погиб пенсионер и пострадал ребенок

Происшествия 15.08.2018 11:31
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15.08.2018 11:31
Один человек погиб и трое пострадали в результате ночного ДТП в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около полуночи на трассе “Волгоград-Саратов-Сызрань” близ села Оленье столкнулись два легковых автомобиля. На месте аварии скончался 64-летний мужчина - водитель одной из легковушек. Различные травмы получила девятилетняя девочка и 35-летняя женщина, их госпитализировали в Дубовскую центральную районную больницу. Второй водитель отделался ссадинами и порезами на лице, от госпитализации он отказался.
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