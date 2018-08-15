Волжский трубный завод поделился с региональными предпринимателями опытом внедрения «Бережливого производства»









Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), провел встречу с представителями предпринимательских организаций Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, в ходе мероприятия обсуждался успешный опыт завода по внедрению системы «Бережливого производства» и механизмов максимального вовлечения сотрудников в процесс улучшений.Предпринимателям продемонстрировали производственные участки в цехах ВТЗ, где на практике применяются данные подходы.

В 2017 году ВТЗ реализовал 11проектов «Лин 6 Сигма» и 64 проекта по повышению эффективности рабочих мест, в результате чего получен экономический эффект в размере 78 млн рублей.

«Методологию «Бережливого производства» ВТЗ начал внедрять более четырех лет назад. Это отличный способ сократить издержки и повысить прибыль. Поскольку процесс внесения изменений должен быть непрерывным, работа по устранению потерь на всех этапах производства на заводе ведется постоянно», – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.