Более одного миллиарда долларов, согласно данным Российского экспортного центра, составил объем отправленной за рубеж промышленной продукции Волгоградской области по итогам января-июня 2018 года. Это в полтора раза больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в январе-июне текущего года экспорт изделий из черных металлов в целом увеличился в 4,5 раза, в том числе, поставки конструкций из черных металлов — в три раза, стальных бесшовных труб — в 2,4 раза. Рост экспорта алюминия и черных металлов превысил 40%.

Кроме того, на 30%,увеличилась отгрузка за рубеж продуктов неорганической химии. Реализация на внешних рынках технического углерода выросла на 68%, карбидов — на 25%, каустической соды — более чем на 20%, соляной кислоты — на 10%. Поставки продуктов органической химии также увеличились — прирост составил 111,4%. За шесть месяцев 2018 года моющих и чистящих средств на внешних рынках продано на 37,3% больше, каучука и резинотехнических изделий — на 30%, лакокрасочной продукции — на 9,7%.

Активизация внешней торговли позволила увеличить на 35% объемы поставок в страны ближнего зарубежья и почти в 1,5 раза — в страны дальнего зарубежья. В частности, экспорт в Австрию, Афганистан и Украину вырос в три и более раза; удвоились поставки промышленной продукции в Польшу, Молдавию, Бельгию, Испанию, Италию, Словакию, Румынию.



