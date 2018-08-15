Федеральные новости

Минприроды до 2018 года создаст единого оператора обработки отходов

Федеральные новости 15.08.2018 14:42
235 0
15.08.2018 14:42



"Известия", 14 августа 2018 г. (в сокращении)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ создаст координатора деятельности региональных операторов в сфере обращения с отходами до конца 2018 года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства.
Его задача — сопровождать управление отраслью в рамках "мусорной реформы". Интегратор создадут в форме публично-правовой компании, которая будет взаимодействовать с региональными операторами. По словам экспертов, эта компания подставит плечо бизнесу при реализации проектов строительства мусороперерабатывающих комплексов и рекультивации свалок. Таким образом будет сдерживаться рост тарифа для населения.
Также через оператора планируется проводить экологические сборы. В результате участники рынка смогут воспользоваться недоступными финансовыми механизмами и инструментами, ранее сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. 
Отраслевым интегратором станет новая компания, которая будет создана указом президента или федеральным законом.
По словам исполнительного директора ассоциации "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, тарифы за вывоз мусора с появлением новой структуры не увеличатся. Она, наоборот, создается для уменьшения нагрузки на бизнес. Сегодня участникам рынка очень сложно без государственной поддержки создавать новые комплексы по переработке отходов и рекультивировать свалки, отметил эксперт.
Распределением экологического сбора сегодня занимается Росприроднадзор. Теперь же эти средства станут основным финансовым ресурсом единого оператора в рамках "мусорной реформы". Не исключено, что правительство примет решение о дополнительном бюджетном транше, сказал "Известиям" один из участников рынка. Финансовая помощь может выделяться субъектам или регоператорам в виде займов, компенсации банковских ставок или прямого инвестирования, предположил он.
С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.
По данным "Чистой страны", по состоянию на 9 августа в 79 субъектах РФ выбраны 203 регоператора. Конкурсные процедуры пока не стартовали только в Москве и Саратовской области. Полностью на новую систему перешли 15 регионов, в которых работают 37 операторов. Выбраны, но не начали работать 166 операторов в 71 субъекте. Еще в 9 субъектах объявлены конкурсы.
Подробнее https://iz.ru/777456/svetlana-volokhina/na-musor-nashli-upravu

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
МЭР предложило учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ
06.08.2018 12:31
274 0
Правительство РФ потребовало без промедлений перечислить 5 млрд рублей на закупку аграриями топлива
03.08.2018 16:23
266 0
Володин усомнился в эффективности государственных пенсий
13.08.2018 14:18
252 2
Федеральные новости
14.08.2018 08:51
Федеральные новости 14.08.2018 08:51
505 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2018 14:18
Федеральные новости 13.08.2018 14:18
902 2 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
08.08.2018 13:21
Федеральные новости 08.08.2018 13:21
1352 3 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2018 12:31
Федеральные новости 06.08.2018 12:31
891 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
03.08.2018 16:23
Федеральные новости 03.08.2018 16:23
1301 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
02.08.2018 10:11
Федеральные новости 02.08.2018 10:11
834 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
30.07.2018 14:24
Федеральные новости 30.07.2018 14:24
789 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.07.2018 09:35
Федеральные новости 25.07.2018 09:35
1325 1 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
20.07.2018 11:58
Федеральные новости 20.07.2018 11:58
1238 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
18.07.2018 09:42
Федеральные новости 18.07.2018 09:42
952 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
15.07.2018 16:16
Федеральные новости 15.07.2018 16:16
837 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
12.07.2018 10:04
Федеральные новости 12.07.2018 10:04
1684 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
10.07.2018 12:05
Федеральные новости 10.07.2018 12:05
2166 2 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
05.07.2018 15:44
Федеральные новости 05.07.2018 15:44
1569 7 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
05.07.2018 09:00
Федеральные новости 05.07.2018 09:00
1118 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:12
В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводеСмотреть фотографии
16:00
Под Волгоградом 6 человек пострадали при столкновении маршрутки с «КамАЗом».Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде бывшего следователя будут судить за взятку в миллион рублейСмотреть фотографии
15:25
Депутат Госдумы от Волгоградской области пересчитала деньги пенсионного фонда Смотреть фотографии
14:40
«Ростелеком» придаст малому бизнесу высокие скоростиСмотреть фотографии
14:20
«Высота 102» стала победителем волгоградского регионального конкурса ТЭКСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде медклиника проиграла иск о врачебной ошибкеСмотреть фотографии
12:35
Благотворители в Волгограде зарабатывали на платной стоянке под видом "чаепитий" для инвалидовСмотреть фотографии
12:34
«Управляемые услуги связи» стали драйвером «Ростелекома»Смотреть фотографии
11:41
Без ног и кистей рук: путешественник на хэндбайке привез в Волгоград воду Тихого океана Смотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В Волгограде из окна жилого дома выпал двухлетний малышСмотреть фотографии
11:31
В ночном ДТП на федеральной трассе “Сызрань-Волгоград” погиб пенсионер и пострадал ребенокСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области автоледи арестовали на 7 суток за любовь к тонировкеСмотреть фотографии
11:02
Выписка из анамнеза: Как Волгоградская область за 10 лет теряла врачей и больницыСмотреть фотографии
10:40
Волжский трубный завод поделился с региональными предпринимателями опытом внедрения «Бережливого производства»Смотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области активизировались киберпреступникиСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде разметят дороги к школам и детским садамСмотреть фотографии
06:38
В Волгоградской области спроектируют 19 новых ФАПовСмотреть фотографии
21:36
На “сатанинском” километре трассы “Волгоград -Сызрань” столкнулись четыре машиныСмотреть фотографии
20:53
Волгоградскому чиновнику почти вчетверо увеличили срок за алкогольные взяткиСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Волгоградский инвалид-колясочник объехал всю Россию на хендбайке Cмотреть видео
18:37
Подозреваемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова арестовали на 2 месяцаСмотреть фотографии
18:01
В Волгоградской области прощаются с семьей, погибшей в ДТП с участием молодого единороссаСмотреть фотографии
16:43
Виновник смертельного ДТП на трассе Волгоград-Москва объяснил выезд на встречку потерей сознанияСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области суд «уберег» Рената Булатова от видеокамер журналистовСмотреть фотографии
14:56
В Волжском коммунисты «ударят» по пенсионной реформе автопробегомСмотреть фотографии
13:55
Девушка и двое детей пострадали в аварии в центре Волгограда
13:50
О выборах депутатов Волгоградской гордумы народ оповещают в экономформатеСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде приостановлено членство в партии единоросса Булатова после гибели семьи в ДТП с его участиемСмотреть фотографии
12:16
Сады Придонья: уважаем и чтим традиции наших предковСмотреть фотографии
Реклама
 