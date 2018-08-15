Минприроды до 2018 года создаст единого оператора обработки отходов









"Известия", 14 августа 2018 г. (в сокращении)

Министерство природных ресурсов и экологии РФ создаст координатора деятельности региональных операторов в сфере обращения с отходами до конца 2018 года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства.

Его задача — сопровождать управление отраслью в рамках "мусорной реформы". Интегратор создадут в форме публично-правовой компании, которая будет взаимодействовать с региональными операторами. По словам экспертов, эта компания подставит плечо бизнесу при реализации проектов строительства мусороперерабатывающих комплексов и рекультивации свалок. Таким образом будет сдерживаться рост тарифа для населения.

Также через оператора планируется проводить экологические сборы. В результате участники рынка смогут воспользоваться недоступными финансовыми механизмами и инструментами, ранее сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Отраслевым интегратором станет новая компания, которая будет создана указом президента или федеральным законом.

По словам исполнительного директора ассоциации "Чистая страна" Руслана Губайдуллина, тарифы за вывоз мусора с появлением новой структуры не увеличатся. Она, наоборот, создается для уменьшения нагрузки на бизнес. Сегодня участникам рынка очень сложно без государственной поддержки создавать новые комплексы по переработке отходов и рекультивировать свалки, отметил эксперт.

Распределением экологического сбора сегодня занимается Росприроднадзор. Теперь же эти средства станут основным финансовым ресурсом единого оператора в рамках "мусорной реформы". Не исключено, что правительство примет решение о дополнительном бюджетном транше, сказал "Известиям" один из участников рынка. Финансовая помощь может выделяться субъектам или регоператорам в виде займов, компенсации банковских ставок или прямого инвестирования, предположил он.

С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения.

По данным "Чистой страны", по состоянию на 9 августа в 79 субъектах РФ выбраны 203 регоператора. Конкурсные процедуры пока не стартовали только в Москве и Саратовской области. Полностью на новую систему перешли 15 регионов, в которых работают 37 операторов. Выбраны, но не начали работать 166 операторов в 71 субъекте. Еще в 9 субъектах объявлены конкурсы.

Подробнее https://iz.ru/777456/svetlana-volokhina/na-musor-nashli-upravu



