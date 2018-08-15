Общество

В Волгограде разметят дороги к школам и детским садам

Общество 15.08.2018 10:00
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15.08.2018 10:00


Более 11 миллионов рублей выделено из бюджета Волгограда на нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах, расположенных рядом с  общеобразовательными учреждениями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, станут безопасными подъезды  и подходы к нескольким десяткам школ, детских садов, колледжей, расположенных к Дзержинском, Тракторозаводском, Центральном и Краснооктябрьском районах города. Работы должны закончиться не ранее 31 октября этого года. 

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