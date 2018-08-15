В Волгоградской области активизировались киберпреступники

Общество 15.08.2018 10:06
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15.08.2018 10:06
Волгоградская область вошла в десятку регионов по числу преступлений с использованием современных технологий. По данным Генпрокуратуры, - сообщает ИА «Высота 102», - число мошенничеств с использованием электронных платежных средств в регионе за 2017 год составило 60 случаев. В первой десятке также – республики Удмуртия и Коми, Омская, Владимирская, Кировская области, Москва и Краснодарский край.
Доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний составляет 4,4% - это почти каждое 20 преступление. Самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
Если в 2017 году зарегистрировано 1 883 таких преступления, то за первое полугодие 2018 г. – 1 233. При этом раскрываемость данных преступлений составила 41,3%, - подчеркивается на официальном сайте ведомства.
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