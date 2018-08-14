На “сатанинском” километре трассы “Волгоград -Сызрань” столкнулись четыре машины

Происшествия 14.08.2018 21:36
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14.08.2018 21:36
Пожилой человек пострадал сегодня в аварии с участием нескольких машин в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, около трех часов дня на 666 километре (в народных поверьях число 666 связывается с силами зла и сатаной - прим.ред. “Высота 102” ) столкнулись четыре легковые машины. По предварительным данным, в результате аварии серьезные травмы получил 59-летний мужчина. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом нескольких ребер. Пострадавший госпитализирован в БСМП №25, обстоятельства ДТП уточняются.
Отметим, что смертельные аварии регулярно происходят на этой трассе. Так, в июле этого года под колесами внедорожника “Mercedes” погиб пешеход. В июне два человека пострадали в аварии с участием двух фур и бензовоза. Столько же человек погибли в феврале при столкновении грузовика и легковушки. Осенью прошлого года расстался с жизнью пассажир “Шевроле-Нива”, которая врезалась в БТР.
Случались на трассе и курьезные инциденты. Так, в мае 32-летний водитель “ЛАДЫ X-ray” врезался в лося, который перебегал дорогу.
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