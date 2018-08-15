Общество 15.08.2018 11:41
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15.08.2018 11:41
Волгоградец Алексей Костюченко проехал на хэндбайке с ручным управлением практически через всю Россию. Стартовал в Москве, 11 мая прошлого года. Свое путешествие посвятил 75-летию Победы под Сталинградом. Проехал десятки больших и сотни маленьких сел и деревень: 11 тысяч 587 километров на спидометре. И вот, спустя почти полтора года – долгожданная встреча с друзьями в библиотеке имени Шолохова в Кировском районе Волгограда. И – подарок с Тихого океана.
У Алексея очень непростой путь в жизни. В декабре 2000 года после обморожения ему ампутировали ноги и кисти рук. Сегодня он говорит об этом спокойно: отморозил их в состоянии алкогольного опьянения. В снегу, замерзающего, его нашла собака. Жизнь после этого круто изменилась. С тех пор – ни одной рюмки. А когда по телевизору увидел марафонца, который бежал на протезах 42 километра, понял: ничего не кончено, жизнь прекрасна.
Он все делает сам: готовит, стирает, ставит палатку, ремонтирует байк. А еще ходит в горы, занимается подводным плаванием, прыгает с парашютом и пишет стихи. Журналисты «Высоты 102» стали первыми в городе, с кем Алексей Костюченко поделился впечатлениями о путешествии, рассказал о своей жизни и судьбе.
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