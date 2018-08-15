Здравоохранение

В Волгоградской области спроектируют 19 новых ФАПов

Здравоохранение 15.08.2018 06:38
2035 0
15.08.2018 06:38



Более 9,7 миллиона рублей предусмотрено на выполнение работ по проектированию 19  фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на территории Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, объекты планируется построить за счет средств областного бюджета в селах Жирновского, Октябрьского, Камышинского, Киквидзенского, Быковского, Старополтавского, Котовского, Палласовского, Ольховского, Ленинского, Николаевского и Новониколаевского районов. ФАПы будут представлять собой одноэтажные здания из быстровозводимых модульных конструкций (блок-контейнеров) заводского изготовления. Каждый такой ФАП сможет обслуживать до 800 человек. Проектная организация должна предусмотреть в зданиях ФАП наличие помещения для ожидания, отдельные помещения для хранения лекарственных средств, инвентаря, дезинфицирующих средств, процедурный и прививочный кабинет, кабинет приема фельдшером с гинекологическим креслом, помещение для хранения чистого белья, санузел, тепловой пункт. 

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