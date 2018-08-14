В Волжском коммунисты «ударят» по пенсионной реформе автопробегом

Общество 14.08.2018 14:56
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14.08.2018 14:56
Волжские коммунисты совместно с городским комитетом ЛКСМ РФ подали в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области уведомление о проведении общегородского автопробега и митинга 30 августа в 18.00 часов на площади имени Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» в горкоме КПРФ, тема митинга все та же - против пенсионной реформы. Перед началом митинга организаторы хотят провести автопробег по улицам города с призывом не отсиживаться дома и прийти на акцию. Присоединиться к данному мероприятию уже изъявили желание активисты самого крупного автомобильного движения области проекта помощи на дорогах «Road Help». Сбор участников планируется в 16.30 часов на парковке «РКЦ» (Сталинградская, 13), движение «красной колоны» автомобилей - в 17.00 часов, пробег коммунисты хотят закончить на том же месте перед началом митинга в 18.00 часов.
Напомним, волжские коммунисты уже проводили митинг против пенсионной реформы 27 июля. Тогда же был организован сбор подписей против повышения возраста выхода на пенсию, роста НДС, цен на топливо, тарифов на коммуналку и за отставку правительства РФ,
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