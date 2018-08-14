Общество 14.08.2018 18:01
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14.08.2018 18:01
Только что в в городе Волжский Волгоградской области у центральных ворот кладбища №2 началась церемония прощания с семьей Перчиевых, которые стали жертвами страшного ДТП с участием 22-летнего Рената Булатова, заместителя председателя «Молодой гвардии». Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", родные погибших, которые сегодня присутствовали на заседании в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области, где избиралась мера пресечения предполагаемому виновнику ДТП, не стали ждать оглашения решения судьи и уехали на кладбище. По иронии судьбы, и церемония прощания, и оглашение решения начались, по сути, в одно и то же время.
На кладбище приехали те, кто знал эту семью – супругов Виталия и Киры и их дочерей, Вику и Катю – и те, кого не оставила равнодушными эта трагедия. Люди не скрывали слез и боли: невозможно было поверить в то, что целой семьи, которая строила планы на будущее, больше нет. После церемония прощания тела Виталия, Киры, Вики и Кати увезут в город Кизляр республики Дагестан, где живут родственники погибшего главы семьи, для захоронения. Траурный кортеж будут сопровождать друзья и близкие трагически погибших супругов и их дочек.
Напомним. по версии следствия, 22-летний заместитель председателя регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодой гвардии» за рулем “Dodge Ram” выехал на встречную полосу и протаранил легковушку, в которой находилась семья Перчиевых. Машина загорелась, все члены семьи погибли. Ренат Булатов остался в целости. «Единая Россия» приостановила членство в партии молодогвардейца, поводом для исключения его из рядом партии, пояснили в региональном отделении «ЕР», будет приговор суда.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Ренат Булатов имел далеко идущие планы по партийной линии. Так, в 2017 году он был кандидатом в депутаты Волгоградской облдумы от «ЕР» - на тот момент ему было всего 21. Не оставил он попытку стать депутатом и в этом году, приняв участие в праймериз «Единой России» на выборах в Волгоградскую гордуму, однако статус кандидата в депутаты он так и не получил.
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