Происшествия

В Волгоградской области воры оставили без света 8 населенных пунктов

Происшествия 14.08.2018 14:14
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14.08.2018 14:14



Восемь населенных пунктов в Урюпинском районе Волгоградской области остались без электроснабжения из-за хищения оборудования на подстанции. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском филиале ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети"), в течение полутора часов после сообщения жителей хуторов Скабелинский и Краснянский об отсутствии электричества аварийная бригада запитала обесточенных потребителей по резервной линии, а после ремонта – по нормальной схеме электроснабжения. 
Как выяснилось, злоумышленники похитили два вакуумных выключателя на подстанции 110/10 кВ "Ждановская", которая обеспечивает электроэнергией восемь населенных пунктов Урюпинского района. О факте хищения оборудования энергетики сообщили в правоохранительные органы, которые в настоящее время ведут оперативно-розыскные мероприятия.

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