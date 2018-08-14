В Волгоградской области виновник смертельного ДТП объяснил выезд на встречку потерей сознания









Водителю, осужденному за гибель человека в результате лобового столкновения на трассе Москва-Волгоград, не удалось доказать свою версию случившегося и добиться отмены наказания. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, областной суд оставил без изменения приговор Иловлинского районного суда, согласно которому водителю назначено 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Согласно материалам дела, водитель, управляя автомобилем "Nissan Maxima", на 858 км трассы, без надлежащей внимательности, предусмотрительности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за транспортным средством. В результате машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2107". В ДТП погиб водитель отечественной легковушки, пострадал и пассажир иномарки - сын виновника аварии.

На суде мужчина утверждал, что ДТП случилось в результате потери им сознания в процессе управления автомобилем. Однако его доводы опровергались показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами следственных действий. Учитывая все эти доказательства, суд не нашел оснований для смягчения приговора или его отмены. Примечательно, что версию виновника ДТП поддерживала только его супруга, которая в момент смертельного ДТП также была в машине.



