Общество

Сады Придонья: уважаем и чтим традиции наших предков

Общество 14.08.2018 12:16
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14.08.2018 12:16


В Садах Придонья в честь светлого престольного праздника храма святого мученика Иоанна Воина состоялось праздничное богослужение, которое возглавил Преосвященнейший Феоктист, епископ Городищенский, викарий Волгоградской епархии.   
Это первый визит Владыки в Сады Придонья. Во время литургии Преосвященнейший Феоктист совершил рукоположение в сан диакона одного из выпускников Царицынского православного университета. 
По мнению викария Волгоградской области, для храма это имеет особое духовное значение, ведь во время таинства рукоположения Церковь призывает Святого Духа и его благодать нисходит на верующих.

После службы Владыка еще раз поздравил всех присутствующих прихожан с престольным праздником и особо подчеркнул, что все мы сегодня должны быть твердыми защитниками православной веры, веры, которую исповедовали мученики, такие как Иоанн Воин. 
«К сожалению, мы ведем себя порой неразумно, не понимая смысла духовной жизни, — отметил  викарий Волгоградской епархии, — а смысл таков, что если Господь прощает нам наши прегрешения, обиды, то и нам стоит быть более милосердными, перестать осуждать ближних».
Напомним, восемь лет назад в храме состоялась первая служба. Это стало важным событием не только для поселка, но и для жителей других близлежащих населенных пунктов.  

«Храм построен в память о нашей любви к Отечеству, к земле донских казаков, которые три века занимались садоводством, — сказал президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин, присутствующий на праздничном богослужении. — Мы уважаем и чтим традиции наших предков». 
На Руси Иоанн воинственник стал весьма почитаемым святым, заступником христианам. Храм в Садах Придонья носит имя этого святого мученика и является монументом ратной доблести, памятником всем тем, кто в различных войнах и походах не пощадил собственной жизни за других, а именно: Дмитрий Донской, Александр Невский, Федор Ушаков, Александр Суворов.
Возводился храм с благословения Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа на средства компании «Сады Придонья». 
Продолжается оснащение храма, уже этой осенью  прихожане услышат колокольный звон. Будут установлены 12 колоколов, которые сегодня уже отливают на подмосковном заводе «Литэкс», специализирующимся на литье с конца 80-х годов. 

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