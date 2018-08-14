Расследования

В Волгоградской области озверевший сын убил спящего отца

Расследования 14.08.2018 12:15
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14.08.2018 12:15



К 9 годам колонии строгого режима приговорен житель Урюпинского района, который в результате внезапной вспышки гнева убил своего спящего отца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, осужденному не удалось добиться отмены приговора и доказать, что его отец умер, ударившись головой в результате падения. Все собранные по делу доказательства противоречили версии осужденного о том, что своего отца, спящего на диване, он ударил только один раз ладонью, от чего тот умереть не мог. Доказано, что "сынок" со значительной силой нанес не менее пяти-семи ударов кулаками по голове и лицу родителя, так как был возмущен отсутствием с его стороны какой-либо реакции. Согласно формулировке суда, сын избивал спящего отца  "на почве внезапно возникших неприязненных отношений". 

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