



Более 65 тысяч населения области не обеспечены доброкачественной питьевой водой (2,6% населения), из них 60,7% проживает в сельской местности. Об этом ИА «Высота 102» заявили сегодня в Роспотребнадзоре по результатам исследований за 6 месяцев 2018 года. Всего же доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой пользуются 89% населения Волгоградской области.

Достаточно высокой остается доля водопроводов, которые не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. Основная причина – это отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок. Практически все эти водопроводы находятся в сельской местности и используют воду из подземных источников.

Повышенное содержание железа постоянно регистрируется в воде в таких населенных пунктах, как Котлубань, Грачи, Новая Надежда Городищенского района; Дубовка, Песковатка Дубовского района; Кислово, Приморск Быковского района; Политотдельское, Красный Мелиоратор Николаевского района. В с. Верхне-Погромное Среднеахтубинского района отмечается превышение в воде содержания хлоридов, сульфатов, магния. В с. Приморск Быковского района, кроме повышенного содержания железа, отмечаются превышения по жесткости, магнию и марганцу; в с. Красный Мелиоратор Николаевского района – по жесткости, сульфатам, аммиаку; в с. Левчуновка Николаевского района – по жесткости и сульфатам. В населенных пунктах Новоаннинского района: х. Бурлацкий, х. Красногорский регистрируются превышения содержания хлоридов и сульфатов, жесткости; Еланского района: с. Березовка, с. Вязовка, с. Большой Морец – хлоридов, жесткости; Даниловского района: п. Белые Пруды, с. Грязнуха – жесткости.

За 6 месяцев 2018 года управлением Роспотребнадзора по региону органам местного самоуправления и водопроводным организациям выдано 55 уведомлений о выявленных фактах подачи питьевой воды, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Подготовлено 9 исковых заявлений в защиту неопределенного круга лиц по тем населенным пунктам, в которых было выявлено несоответствие качества подаваемой питьевой воды в связи с отсутствием водоподготовки на водозаборных сооружениях.



