Выборы 14.08.2018 13:50
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14.08.2018 13:50
В Волгограде кампания по информированию жителей о предстоящих выборах депутатов проходит в режиме экономии бюджетных средств. Как заявил на пресс-конференции председатель облизбиркома Виктор Черячукин, у организаторов муниципальных выборов возможностей гораздо меньше, чем при проведении федеральных выборов, сообщает ИА «Высота 102».
До выборов в Волгоградскую городскую думу остается меньше месяца, но пока на городских улицах совсем немного «рекламы» о предстоящем едином дне голосования. Горожане помнят, какой мощной информационной волной их накрыло в преддверии выборов президента, когда весь Волгоград был увешан плакатами о выборах, а члены УИков даже ходили по квартирам и лично приглашали людей на выборы. О выборах депутатов городской думы из каждого утюга, разумеется, петь не будут – что, не исключено, может абсолютно не расстроить определенных участников электорального процесса.
По словам главы избиркома региона, сегодня в Волгограде установлены около 32 биллбордов с информацией о выборах. Таким образом, на каждый район, которых в Волгограде восемь, приходится всего по четыре щита. Виктор Черячукин подчеркнул, что эти материалы размещены на бесплатной основе в рамках социальной рекламы. Также безвозмездно обошлось избирательной комиссии, благодаря муниципалитету, появление плакатов на остановках общественного транспорта. «Мы пытаемся максимально экономить бюджетные средства, учитывая их ограниченность в рамках этой компании», - пояснил председатель областного избиркома.
Вместе с тем, все привычные избирателям способы информирования о выборах, как заверил журналистов Виктор Черячукин, будут использованы. Так, на «Муниципальном телевидении Волгограда» периодически крутятся 40-секундные ролики, посвященные дню выборов, а в газете «Городские вести» публикуются аналогичные по содержанию сообщения. Для волгоградцев уже изготовлены пригласительные. Их распространением участковые комиссии займутся в последние 10 дней до дня голосования.
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