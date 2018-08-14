В Волгоград пришел трейд-ин от «МегаФона»





По данным аналитиков «МегаФона», по программе trade-in клиенты чаще сдают Apple iPhone, а покупают Samsung и Apple примерно одинаково. На третьем месте по предпочтениям покупателей Xiaomi. Всего в программе по обмену смартфонов участвует 1300 салонов из 32 регионов страны.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, до конца августа действует специальное предложение: при сдаче старого устройства в trade-in клиент получает помимо суммы за сдачу смартфона еще и дополнительную скидку до 2 000 рублей на покупку нового смартфона стоимостью от 10 000 рублей любого вендора (кроме смартфонов Apple и Samsung S9).

В офисах продаж «МегаФона» можно обменять смартфоны Apple, начиная от IPhone 4S, и флагманские устройства Samsung, выходившие после 2014 года на новые модели Apple и Samsung S9, S9+. Стоимость старого устройства учитывается при покупке нового телефона, аксессуаров и дополнительных услуг.

Также скидки действуют на покупку любых товаров, которые можно приобрести в кредит или рассрочку. Сумма скидки зависит от модели, технического и внешнего состояния устройства.

«Программа trade-in оказалась востребована у населения страны, поэтому мы решили расширить не только географию, но и содержание предложения. Помимо флагманов Apple и Samsung по программе теперь можно купить и устройства других производителей, — говорит генеральный директор «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов,— Каждый год на полки кладется более миллиона старых устройств, а trade-in дает возможность сдать отслуживший свой срок девайс и приобрести новый, существенно при этом сэкономив».