Волгоград, читай больше! Шестой «Читай-город» открылся в ТРЦ «Комсомолл»









Хорошей новостью для волгоградских книголюбов стало начало работы шестого по счету книжного магазина известной федеральной сети «Читай-город». Как сообщает ИА «Высота 102», он расположился на улице Землячки в ТРЦ «Комсомолл».

В новом «Читай-городе» представлен огромный выбор литературы. Сюда можно забежать на минутку и обнаружить себя через час-другой на сотой странице увлекательного исторического романа или модного детектива. Любимая классика и популярные современные авторы, самая востребованная бизнес-литература и яркие детские книги. В магазине особенно советуют обратить внимание на «Книгу месяца» - роман «Дети мои» - второй роман лауреата премии «Большая книга» Гузель Яхиной.









Здесь есть не только книги. В «Читай-городе» знают, что многие из тех, кто любит читать, любят творить. Специально для таких покупателей в магазине выделен целый отдел товаров для хобби и творчества. Здесь можно найти наборы для вышивания, картины «Алмазные узоры», аппликации для детей всех возрастов, домашние песочницы, картины для рисования по цифрам, бумагу для скрапбукинга и многое другое.

Еще один источник позитивных эмоций – милые сувениры, забавные открытки и настольные игры для взрослых и детей всех возрастов.









Открытие магазина накануне нового учебного года стало очень своевременным для родителей, которые смогут сэкономить здесь время, силы и средства – в «Читай-городе» можно купить все необходимое для школы за один раз.

Кроме разнообразной учебной литературы, в магазине есть рюкзаки и большой ассортимент канцелярских товаров на любой вкус. Яркие и стильные - для подростков, с героями любимых мультиков - для первоклашек. Есть тематические серии, объединенные общим дизайном. В них входят тетради, альбомы, дневники, папки и многое другое.

Для тех, кто привык делать покупки online, 24 часа в сутки работает интернет-магазин . А новый «Читай-город»в ТРЦ «Комсомолл» станет одним из пунктов самовывоза. Интернет-заказ доставят сюда совершенно бесплатно.

В «Читай-городе» верят: книги действительно могут изменить жизнь к лучшему: «Читайте больше, читайте с нами»!





Справка. «Читай-город» – сеть современных универсальных книжных магазинов. Она насчитывает более 400 торговых предприятий по всей стране.







