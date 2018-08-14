Федеральные новости

Лидеры каспийской "пятерки" подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря

Федеральные новости 14.08.2018 08:51
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14.08.2018 08:51


АКТАУ, /ТАСС/. Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.
После проведения V Каспийского саммита Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани, Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали документ, определяющий правовой статус Каспия. Работа над Конвенцией длилась с 1996 года, ее проект окончательно приняли на совещании министров иностранных дел прикаспийских стран 4-5 декабря 2017 года в Москве.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал большим прорывом само принятие документа. Министр отметил, что каспийская "пятерка" получит "надежный правовой фундамент", который даст возможность выйти на новый уровень сотрудничества.
Пакет "прикаспийских" документов
По итогам саммита также было подписано несколько отраслевых документов о взаимодействии в регионе. Стороны, в частности, подписали соглашение о предотвращении инцидентов в Каспийском море, а также протоколы о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и оргпреступностью.
В сфере экономики участники саммита подписали соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в области транспорта.
Кроме того, был подписан протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5450141

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