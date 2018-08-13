



Областной суд изменил приговор заместителю директора ИАиС ВолгГТУ Александру Богомолову, осужденному ранее за получение взятки в 50 тысяч долларов. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ему предстоит провести 4 года и 8 месяцев в колонии общего режима и выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Ранее Ворошиловский районный суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция также изменила статью, по которой ему вынесли приговор, с получения взятки в особо крупном размере на покушение на мошенничество. Напомним, Александра Богомолова обвинили в том, что он предложил своему знакомому помощь в получении степени доктора наук. По данным следствия, он гарантировал решение вопроса с защитой диссертации в высшей аттестационной комиссии в Москве. Свои услуги он оценил в 50 тысяч долларов. Обещанные деньги ученый получал частями. Так, в 2006 и 2009 годах ему передали по 10 тысяч долларов, спустя 4 года – еще 450 тысяч рублей.

Две заключительные встречи 20 декабря 2016 и 12 января 2017 года, прошли под контролем оперативников УМВД России по Волгограду. Расследование уголовного дела проводили сотрудники регионального СУ СКР.

На суде Богомолов факт получения денег не отрицал. Но всегда уточнял, что платили ему за написание как самой докторской диссертации, так и необходимых для ее защиты научных статей, которые к тому же были опубликованы.