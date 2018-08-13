Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Волгоград сказал последнее «прощай» директору всемирно известного музея

Аналитика 13.08.2018 20:15
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13.08.2018 20:15

Смотрите сегодня в программе: Волгоград попрощался с директором всемирно известного музея. Облизбирком назвал главные ошибки кандидатов. Ночной ливень залил десятки квартир. Митинг против пенсионной реформы масштабом не впечатлил.
Под Волгоградом на дне Волги подорвали бомбу времен Великой Отечественной.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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