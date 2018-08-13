Политика 13.08.2018 16:57
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13.08.2018 16:57
При получении официальной информации о возбуждении уголовного дела в отношении Рената Булатова, по вине которого погибла семья из четырех человек, в том числе двое малолетних детей, его членство в партии «ЕР» будет незамедлительно приостановлено, согласно Устава. Об этом говорится сегодня на сайте волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», - сообщает ИА «Высота 102». Между тем, следователями ОМВД по Среднеахтубинскому району, как уже сообщало информагентство, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц». Виновному грозит до 7 лет лишения свободы, в настоящее время он задержан.
Напомним, 22-летний активист волгоградского регионального штаба «Молодая гвардия Единой России», управляя пикапом «Dodge Ram», врезался в иномарку “Hyundai Accord”, в результате чего погибла семья из четырех человек. Он также числится исполнительным директором волгоградской городской общественной организации инвалидов «Благовест». Булатов дважды предпринимал попытки стать депутатом Волгоградской городской и облдумы от партии «Единая Россия».
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