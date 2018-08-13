Компания ВТБ Страхование на четверть увеличила объем сборов в Волгоградской области









По итогам первого полугодия 2018 года объем сборов компании ВТБ Страхование в Волгоградской области достиг 154,5 млн рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, наибольшую долю сборов (95%) составляет розничное направление. За отчетный период страховая компания заключила 33 тысячи договоров – на 14% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Объем выплат составил 4 млн рублей.

Александр Шахов, директор филиала ВТБ Страхование в Волгограде, прокомментировал: «Жителям нашего города мы предлагаем широкий спектр продуктов – от страхования кредитных рисков до финансовой защиты на случай онкологических и других серьезных заболеваний. Страховые программы пользуются довольно большим спросом у волгоградцев, поскольку их наличие позволяет избежать крупных непредвиденных расходов и, тем самым, более эффективно планировать свой бюджет».