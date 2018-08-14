В Волгограде подрядчик в ливень оставил без крыши две многоэтажки

Общество 14.08.2018 10:10
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14.08.2018 10:10
Обычный летний ливень обернулся настоящим стихийным бедствием для жителей двух многоквартирных домов №7 и №9 по улице Репина. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы, в эти выходные работники подрядной организации ударно приступили к капитальному ремонту кровли на девятиэтажках. За два солнечных дня они успели разобрать крышу, снять весь рубероид, а уже в ночь на понедельник пошел дождь.. Подъезды затопило с девятого по третьи этажи. По предварительным данным, пострадало около двух десятков квартир. Люди пережили настоящий потоп. До сих пор некоторые подъезды полностью обесточены, не работают лифты. Генеральный директор подрядной организации Тимофей Бирюков назвал произошедшее форс-мажором, пообещал все восстановить и отремонтировать. Однако жильцы пострадавших квартир не верят обещаниям и собираются обращаться за помощью к юристам.
Примечательно, что представители управляющей компании "Тандем" на общем собрании, посвященном теме предстоящего капремонта, обещали жильцам, что будут жестко контролировать подрядчика на каждом этапе работ. А на опасения жителей, не получится ли так, что крышу вскроют и пойдет дождь, ответили, что капремонт будут проводить руководствуясь прогнозом погоды. Однако что-то пошло не так...
Подробнее - в видеоматериале.
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