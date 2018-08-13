Володин усомнился в эффективности государственных пенсий





РБК, 13 августа 2018 года.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что дальнейшее существование государственных пенсий находится под вопросом. Видеозапись опубликовало агентство FreeNews Volga. По его словам, государственная пенсионная система имеет дефицит, в ней «вот такая дыра», которую наполняют за счет бюджета. «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал он.

В начале августа Володин заявил, что 21 августа в Госдуме пройдут «большие» слушания по пенсионной реформе. Он также сообщил, что прием поправок в законопроект закончится 24 сентября.

В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста. Законопроект внесли в Госдуму 16 июня, 19 июля он был принят в первом чтении. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Второе чтение состоится осенью.

Говоря о необходимости реформы, Медведев указал на существенное увеличение продолжительности жизни. Правительство считает, что это гарантирует более длительную активность и, как следствие, возможность дольше продолжать карьеру.

Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что без изменений система не могла бы существовать дальше. Как отметил министр, «негативные демографические тренды» создали значительную проблему при поддержании пенсионной системы. Из-за старения населения и сокращения числа работающих граждан на каждого пенсионера приходится 1,8 работающего человека, рассказал Силуанов.