Студенты МГУ проходят производственную практику на промплощадке волгоградского «КАУСТИКа»









Ежегодно студенты первого вуза страны выбирают местом проведения летней производственной практики волгоградский «КАУСТИК» среди других российских предприятий химической отрасли. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, договор партнерского взаимодействия между АО «КАУСТИК» и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова действует с 2009 года. За это время около 70 студентов прошли производственную практику на промплощадке «КАУСТИКа». Ребята сами выбирают предприятие, где бы они желали пройти летнюю практику. Свой выбор они аргументируют полувековой историей волгоградского завода, масштабами производств, применяемыми технологиями и квалифицированными наставниками. Кроме того, и сам город на Волге стал определяющим критерием их выбора. В ходе практических занятий старшекурсники имеют возможность ознакомиться со структурой и работой промышленного предприятия.

Руководители научно-производственного центра и цеха по производству поливинилхлорида (ПВХ), которые стали базовыми для прохождения студенческой практики, положительно отзываются о столичных гостях. Начальник технологической лаборатории, кандидат химических наук Юрий Шаталин высоко ценит своих воспитанников: «У нас они приобретают навыки практической работы. Такому даже в МГУ не научат! Эти ребята обладают способностью извлечь необходимую информацию и умением ее применить».













Более двух десятков учащихся прошли за эти годы строгую «шаталинскую школу». Юрий Шаталин имеет благодарности от деканата химического факультета МГУ за организацию учебно-производственной практики и плодотворное сотрудничество. Наставники и бывшие практиканты поддерживают отношения на профессиональном уровне и после окончания вуза.

В этот раз руководители практики показали московским студентам пилотную установку по производству поливинилхлорида, востребованного продукта, производимого на «КАУСТИКе». Спектр применения его широк – от медицины до электротехники и строительства: оконные профили, кабели, даже блистеры для таблеток.













Помимо этого, выпускников особенно впечатлили фасовочные линии уже готовой продукции и печи производства «НикоМаг», где происходит прокаливание гидроксида магния, нового продукта волгоградского завода.

Основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» сотрудничает также и с другими московскими высшими учебными заведениями. Среди партнеров компании – МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российский университет дружбы народов и другие.



