В Волгограде поймали двух грабителей, отнявших у прохожего кошелек и крестик

Двоих безработных рецидивистов задержали полицейские по подозрению в грабеже. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Ворошиловского района вышли на след мужчин, расследуя преступление, совершенное в отношении 32-летнего волгоградца. На него напали ночью 5 августа в Ворошиловском районе на остановке “Площадь Чекистов”. Припозднившегося прохожего ударили и отобрали у него кошелек, в котором были 50 тысяч рублей, отняли золотой крестик и документы.

Задержанные признались в совершенном преступлении и рассказали, что сдали крестик в скупку, а деньги поделили и пропили. Теперь им обоим грозит до семи лет лишения свободы. Известно также, что ранее их уже судили за грабеж.