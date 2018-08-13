В Волгограде столкнулись мотоцикл и полицейская машина

Байкер пострадал сегодня в ДТП в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, после пяти часов вечера на улице Тополевой у дома №7 столкнулись легковая машина и мотоцикл. По предварительным сведениям, автомобиль относится к дорожно-постовой службе.

После столкновения мотоциклист был отправлен в больницу. Обстоятельства случившегося и причины столкновения уточняются.



