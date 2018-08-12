В Волгограде двое пожилых людей отравились дымом в горящей квартире

Происшествия 12.08.2018 18:28
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12.08.2018 18:28
Два человека попали в больницу, надышавшись дымом во время пожара, вспыхнувшего сегодня в Кировском районе, о чем сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона. По имеющимся сведениям, пожар произошел в четырехэтажном доме №11 по ул.Армавирская. Пожарные вывели из квартиры и передали медикам 66-летнего мужчину и 87-летнюю женщину. Их отправили в БСМП №25.
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