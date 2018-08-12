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Спорт 12.08.2018 17:56
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12.08.2018 17:56
Сегодня “Ротор” сыграл вничью с ярославским “Шинником” в матче шестого тура ФНЛ Олимп-Первенства, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча прошла на стадионе “Шинник МСА” - домашнем поле ярославской команды. В первом тайме игра шла с переменным успехом. Борьба обострилась к концу временного отрезка, однако забить гол и вырваться вперёд не удалось ни одной из команд. Не удалось сделать это футболистам и во втором тайме. Итог матча - 0:0.
К началу встречи на счету “Ротора” была одна победа, две ничьих и два поражения. У “Шинника” - две победы, два поражения и ничья. Волгоградская команда занимала 15 строчку турнирной таблицы, а хозяева поля находились на 13 позиции.
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