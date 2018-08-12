Спорт
Главное

Волгоградский “Ротор” и ярославский “Шинник” разошлись безголевой ничьей

Спорт 12.08.2018 17:56
262 0
12.08.2018 17:56

Сегодня “Ротор” сыграл вничью с ярославским “Шинником” в матче шестого тура ФНЛ Олимп-Первенства, сообщает ИА “Высота 102”. Встреча прошла на стадионе “Шинник МСА” - домашнем поле ярославской команды. В первом тайме игра шла с переменным успехом. Борьба обострилась к концу временного отрезка, однако забить гол и вырваться вперёд не удалось ни одной из команд. Не удалось сделать это футболистам и во втором тайме. Итог матча - 0:0.
К началу встречи на счету “Ротора” была одна победа, две ничьих и два поражения. У “Шинника” - две победы, два поражения и ничья. Волгоградская команда занимала 15 строчку турнирной таблицы, а хозяева поля находились на 13 позиции.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]chem.ru

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Волгоградцы прощаются с ЧМ-2018
15.07.2018 18:50
4776 0
Волгоградский "Ротор" завершил ничьей первый матч сезона с "Чертаново" - 1:1
17.07.2018 21:26
4634 0
Волгоградский “Ротор” обыграл владивостокский “Луч” со счетом 1:0
22.07.2018 20:55
3090 0
Спорт
08.08.2018 20:24
Спорт 08.08.2018 20:24
5710 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.08.2018 18:00
Спорт 08.08.2018 18:00
1185 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.08.2018 19:56
Спорт 04.08.2018 19:56
5813 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.08.2018 18:33
Спорт 04.08.2018 18:33
2140 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
04.08.2018 05:51
Спорт 04.08.2018 05:51
9266 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.08.2018 15:30
Спорт 02.08.2018 15:30
3651 9 Обсудить

0
Далее
Спорт
29.07.2018 16:55
Спорт 29.07.2018 16:55
11254 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.07.2018 04:26
Спорт 24.07.2018 04:26
6961 24 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.07.2018 20:55
Спорт 22.07.2018 20:55
8764 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.07.2018 19:13
Спорт 22.07.2018 19:13
1369 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.07.2018 11:57
Спорт 22.07.2018 11:57
4799 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.07.2018 17:11
Спорт 21.07.2018 17:11
2764 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.07.2018 14:10
Спорт 19.07.2018 14:10
4054 7 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.07.2018 12:10
Спорт 19.07.2018 12:10
3537 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.07.2018 12:13
Спорт 18.07.2018 12:13
2169 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:56
Волгоградский “Ротор” и ярославский “Шинник” разошлись безголевой ничьей
16:51
Волгоградцы номинировали остановку общественного транспорта на звание самой «страшной»Смотреть фотографии
12:26
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбуСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде с Алексеем Васиным простятся в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области девушка пострадала в аварии на парковке торгового центра
10:08
Детские и спортивные площадки в Волгограде - угроза для жизниСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде семья отравилась грибами из магазинаСмотреть фотографии
05:32
Волгоградцы увидят пик звездопадаСмотреть фотографии
04:35
Чиновников Волгоградской области за бюджетный счет научат противодействовать экстремизмуСмотреть фотографии
19:24
В Волгограде на 52-ом году жизни скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей ВасинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:17
Волгоградская облдума проигнорировала запрос ИА «Высота 102» о пенсиях депутатов Смотреть фотографии
14:22
Театр музкомедии в Волгограде сделают доступным для инвалидовСмотреть фотографии
12:03
Волгоградцы предпочли шашлыки митингу против пенсионной реформыСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде перевозчик пытался легализовать отмененную маршруткуСмотреть фотографии
11:11
Жильцы многоэтажки в центре Волгограда заподозрили соседа в строительстве в квартире майнинговой фермыСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшимиСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде ранние сумерки сдвинут расписание речных трамвайчиковСмотреть фотографии
05:49
В Москве задержан экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской областиСмотреть фотографии
05:02
В Волгограде УК возместит ущерб за столкновение авто с лежащей на дороге опорой ЛЭПСмотреть фотографии
23:54
Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: Перед Днем города Волгоград ждет генеральная уборка Cмотреть видео
17:47
В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма Смотреть фотографии
16:38
В Волгограде глава администрации потребовал привести в порядок «ужасный» подземный переход Смотреть фотографии
16:16
Росстат: В Волгоградской области падает безработицаСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области тепличные хозяйства ответят за пестицидыСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области празднование 400-летия Урюпинска пройдет в 3D-форматеСмотреть фотографии
14:44
ЖК Гранд Авеню: третий дом сдан точно в срокСмотреть фотографии
14:02
Под Волгоградом военные навели наплавной мост для бронепоездаСмотреть фотографии
13:16
«Сады Придонья» представляют на ТВ новый премиальный брендСмотреть фотографии
Реклама
 