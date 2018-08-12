Общество

Волгоградцы номинировали остановку общественного транспорта на звание самой «страшной»

Общество 12.08.2018 16:51
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12.08.2018 16:51



Жители Краснооктябрьского района Волгограда возмущены состоянием остановки общественного транспорта на проспекте Металлургов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, остановка представляет собой груду металла с «прострельными» дырами в перегородках. «Смотреть на это страшно, к тому же при сильном ветре остановку покачивает, если ураган, она может рухнуть и не дай Бог, кого придавить», - беспокоятся горожане. Сооружение стоит здесь уже несколько десятков лет и, по словам горожан, удивляет то, что ее до сих пор не заменят. На остановке даже сохранилось старое название – «ДК Ленина». Но и дома культуры такого уже нет, а вместо него есть «Царицынская опера», а так называемая остановка все стоит. Находится она всего в нескольких метрах от проспекта Ленина, где проходили маршруты ЧМ-2018. Там-то все остановки поменяли на новые, а вот эту преобразования так и не затронули. 



К слову, это далеко не единственная остановка общественного транспорта, которая давно нуждается в замене. Например, «застряла» в советском прошлом и остановка «Машиностроительный институт» в Тракторозаводском районе Волгограда. 


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