







Жители Краснооктябрьского района Волгограда возмущены состоянием остановки общественного транспорта на проспекте Металлургов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, остановка представляет собой груду металла с «прострельными» дырами в перегородках. «Смотреть на это страшно, к тому же при сильном ветре остановку покачивает, если ураган, она может рухнуть и не дай Бог, кого придавить», - беспокоятся горожане. Сооружение стоит здесь уже несколько десятков лет и, по словам горожан, удивляет то, что ее до сих пор не заменят. На остановке даже сохранилось старое название – «ДК Ленина». Но и дома культуры такого уже нет, а вместо него есть «Царицынская опера», а так называемая остановка все стоит. Находится она всего в нескольких метрах от проспекта Ленина, где проходили маршруты ЧМ-2018. Там-то все остановки поменяли на новые, а вот эту преобразования так и не затронули.













К слову, это далеко не единственная остановка общественного транспорта, которая давно нуждается в замене. Например, «застряла» в советском прошлом и остановка «Машиностроительный институт» в Тракторозаводском районе Волгограда.







