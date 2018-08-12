В Волгограде семья отравилась грибами из магазина

Происшествия 12.08.2018 09:30
1547 0
12.08.2018 09:30
Трое жителей Советского района, в том числе ребёнок, попали в больницу, отведав грибов. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, врачей вызвали в один из домов на улице Районной около часа ночи. Оказалось, что после поедания блюда из купленных в магазине грибов стало плохо двоим мужчинам 63 и 35 лет и десятилетней девочке. Пострадавших членов одной семьи госпитализировали в БСМП №25, их состояние при поступлении медики оценили как среднетяжелое.
Реклама
Популярное по теме
15.07.2018 19:31
9444 0
04.08.2018 20:12
8285 0
06.08.2018 15:39
6305 11
Под Волгоградом обезвредили найденную на дне Волги авиабомбу12.08.2018 12:26
Происшествия 12.08.2018 12:26
828 0 Обсудить
В Волгоградской области легковушка налетела на корову, есть пострадавшие12.08.2018 11:07
Происшествия 12.08.2018 11:07
655 0 Обсудить
В Волгоградской области девушка пострадала в аварии на парковке торгового центра12.08.2018 11:00
Происшествия 12.08.2018 11:00
595 0 Обсудить
Велосипедист попал под колеса автомобиля на севере Волгограда11.08.2018 17:14
Происшествия 11.08.2018 17:14
1900 0 Обсудить
Под Волгоградом задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшими11.08.2018 10:39
Происшествия 11.08.2018 10:39
7644 0 Обсудить
Двое детей и двое взрослых погибли в аварии в Волгоградской области10.08.2018 23:54
Происшествия 10.08.2018 23:54
10256 0 Обсудить
Под Волгоградом трехлетняя девочка пострадала в ДТП10.08.2018 16:34
Происшествия 10.08.2018 16:34
1540 0 Обсудить
В Волгограде поймали рекордсмена-нарушителя ПДД10.08.2018 11:32
Происшествия 10.08.2018 11:32
4112 9 Обсудить
Пенсионерка погибла в горящем доме в Волгоградской области10.08.2018 09:26
Происшествия 10.08.2018 09:26
4005 2 Обсудить
В Волгоградской области водитель пострадал в ДТП с тремя легковушками09.08.2018 18:23
Происшествия 09.08.2018 18:23
2780 0 Обсудить
В Волгограде полиция ищет пенсионерку в теплой куртке и белых сланцах09.08.2018 17:28
Происшествия 09.08.2018 17:28
2513 3 Обсудить
Два человека задохнулись в дыму пожара в Волгограде09.08.2018 14:19
Происшествия 09.08.2018 14:19
2243 1 Обсудить
В Волгограде глава ТСЖ ответит за неисполнение 17 судебных решений08.08.2018 23:00
Происшествия 08.08.2018 23:00
8472 0 Обсудить
В Ростове-на-Дону задержан волгоградец за кражу 17 ноутбуков07.08.2018 14:14
Происшествия 07.08.2018 14:14
3578 2 Обсудить
В Волгоградской области задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденного сына07.08.2018 12:18
Происшествия 07.08.2018 12:18
5486 3 Обсудить
Реклама