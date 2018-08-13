Общество

В соседнем с Волгоградом Ростове нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид

Общество 12.08.2018 22:09
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12.08.2018 22:09


Захоронения IV тысячелетия до н.э. обнаружены в ходе работ по строительству обхода Аксая Ростовской области трассы М-4 «Дон». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе государственной компании «Российские автомобильные дороги», при раскопках были обнаружены оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В хорошем состоянии сохранились сосуды, которые по традиции использовали для заупокойной пищи, элементы конских уздечек — символы коня, верного спутника кочевников. Обнаружены и медные орудия. Это может значить, что в кургане похоронили людей с высоким социальным статусом. 
Захоронение, которое обнаружили археологи, уже называют древнейшим из обнаруженных на Дону — его относят к IV тысячелетию до н.э. При этом, по данным археологов, курган, где проходят изыскания известен давно — обозначен еще на картах XIX века под названием «Фигурин». Однако глубоко исследовать его до сих пор возможности не было, прежде всего, отсутствия денег. По мнению ученых, это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией.

 
Фото сайта «Российские автомобильные дороги».

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