Похвальный лист: Жители дома в Волгограде создали цветочный рай





Невозможно пройти мимо дома №24 по улице Геленджикской в Краснооктябрьском районе Волгограда и остаться равнодушным: буйство многоцветья завораживает и радует. "Обитатели двухэтажки, в которой живут всего 4 семьи, превратили пространство в цветущую сказку", - сообщили ИА "Высота 102" волгоградцы, которых восхитила эта придомовая территория.









Розы, бархотки, петуньи, астры, лилии... - чего тут только нет. А издали смотрится как огромный красивый ажурный ковер. "Такой прекрасный цветник наверняка не требует огромных затрат, но вот без главного - любви к своему двору, улице, городу, в котором живешь, тут точно не обойтись", - делились с журналистами редакции горожане.









По словам волгоградцев, здесь и воздух исключительный: всегда чист и свеж. Все высажено с большой любовью, а все клумбы - в идеальнейшем состоянии. Люди создали красоту, которая действительно дарит радость и хорошее настроение. И очень многие могли бы взять на вооружение пример земляков и превратить и свой двор в такую же цветочную поляну.









Один из мудрецов сказал однажды: "Три добродетели украшают душу: красота, мудрость и любовь". Как заметили волгоградцы, судя по всему, всеми этими добродетелями обладают и жители дома по улице Геленджикской, с которых всем остальным нужно брать пример. Ведь люди должны стремиться к гармонии и прекрасному всегда.







