Театр музкомедии в Волгограде сделают доступным для инвалидов









Помещения зрительной зоны здания театра музкомедии, который является объектом культурного наследия регионального значения, оборудуют для инвалидов. Как сообщает ИА «Высота 102», экспертная комиссия дала положительное заключение на проведение соответствующих работ. По мнению специалистов, состояние памятника работоспособное. Приспособление с устройством подъемника не затронет несущие конструкции здания.

Предполагается, что после проведения работ появится возможность безбарьерного передвижения и беспрепятственного пользования услугами театра инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, с нарушением опорнодвигательного аппарата, с недостатками слуха и зрения. Так, на входе в здание театра предусмотрена установка поручней и тактильных напольных указателей. На цокольном этаже планируется обустройство пандуса противоскользящим покрытием и двухуровневыми поручнями, переоборудование входной группы для доступа инвалидов-колясочников, устройство откидного пандуса для преодоления перепадов высот, установка наклонного электрического подъемника для преодоления перепадов высот, а также обустройство санузла.

Информационные тактильные указатели появятся и на первом этаже театра. В зрительном зале планируется устройство быстросъемных креплений для кресел, обустройство мест инвалидов-колясочников. На втором и третьем этажах театра работы проводиться не будут. Все необходимое из буфета, который находится на третьем этаже, маломобильным гражданам доставят по их просьбе. Будет предусмотрен вызов сотрудников, которые принесут всё необходимое из буфета.





Историческая справка.





Здание театра музкомедии расположено в центре Волгограда, по адресу: ул. Чуйкова,4. Это здание имеет богатую историю, которая начинается в конце XIX века в Царицыне. С ноября 1870 года здесь располагалось Общественное собрание. Помимо торговых встреч и сделок, этот дом предназначался и для «культурного времяпровождения» купцов: с 1886 года при нем действовала библиотека закрытого типа.

С ростом членов клуба и финансовой обеспеченности в 1898 году, возникла необходимость в собственном здании. Несмотря на то, что деньги были большие, а итоговая стоимость стройки в два с лишним раза превысила первоначальный расчёт и составила 17 679 рублей 34 копейки, здание построили быстро. Оно было деревянным с элементами «русско-византийского» стиля, популярного в то время. Несмотря на авторитетную комиссию, проверявшую здание, в том числе и на пожарную безопасность, оно простояло всего три года.

В сентябре 1902-го в здании случился пожар, от которого сгорели помещения летнего театра, буфет, отдельные кабинеты, основное помещение клуба. Было принято решение о строительстве на этом же месте каменного здания. Основные стены нового здания, несмотря на многочисленные перестройки позднего времени, стоят в Волгограде и поныне. Тогда основной фасад здания смотрел не на Волгу, как сейчас, а на Крайнюю улицу. Сбоку был устроен большой балкон (как раз с видом на Волгу) и сад. Здание для Царицына тех лет было большим, имело двухъярусный зал на 700 мест. Там регулярно шли спектакли, гастроли, а также любительские выступления. 29 сентября 1909 года здесь проходил концерт Шаляпина.

В начале 30-х годов здание было перестроено. В 1936 году – это Дворец физкультуры и спорта. После перестройки главным теперь (и уже навсегда) стал фасад, обращённый к Волге. Во время Сталинградской битвы здание было частично разрушено, повреждения составляли 38%. Восстановление театра началось 13 мая 1944 года. Волжский фасад кардинально преобразился, обзаведясь огромной роскошной колоннадой. Впрочем, старый купеческий балкон, смотревший когда-то в сад Общественного собрания – остался на месте, только теперь вместо скромного навеса над ним возник монументальный портик.

Еще одна реконструкция была проведена в 1958 году. Тогда был заменен портик на главном фасаде, заложена часть оконных проемов на боковых фасадах. Реконструкция изменила симметрию и жесткую осевую композицию первоначальной внутренней планировки. В здании расположился Театр Музыкальной комедии, а само здание приобрело современный вид. Здание представляет собой образец театра в стиле сталинского неоклассицизма 1950-х гг.

Фото с официального сайта театра



