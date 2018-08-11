Происшествия 11.08.2018 10:39
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11.08.2018 10:39
Задержан предполагаемый виновник аварии в Среднеахтубинском районе, в которой погибли четыре человека. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в пятницу в 22:15 на 12 километре дороги “Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба” столкнулись “Dodge Ram” и “Hyundai Accord”. По предварительной информации, 22-летний водитель пикапа при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, которой управлял 39-летний отец семейства. В результате столкновения на месте погибли водитель легкового авто его 33-летняя жена и две дочки 5 и 7 лет. Известно, что дети были на заднем сиденье в детских креслах.
Следователи ОМВД по Среднеахтубинскому району возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть двух и более лиц”. Водитель пикапа задержан.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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