В Волгограде ранние сумерки сдвинут расписание речных трамвайчиков





Уменьшение светового дня скорректирует расписание речных трамваев, об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии. С 17 августа в самый поздний пятничный рейс, маршрута «Волгоград» - «Культбаза», корабль будет отправляться из города в 16:30 (а не в 17:30, как сейчас). Обратно он будет отходить в 18:00 (вместо 19:00).

Но, как и прежде, в субботу от пристани «Культбаза», с заходом на «Щучий проран», после 15:00 отправляются два рейса - в 17:10 и 17:40, а в воскресенье - четыре: в 15:40, 16:40, 17:40 и 18-10.

Также в горадминистрации отметили, что в связи с большим потоком пассажиров в выходные вечером лучше планировать отъезд более ранними рейсами.

В летний период по маршруту «Волгоград» - «Культбаза», с заходом на «Щучий проран», продолжают курсировать 14 дополнительных рейсов. В понедельник из Волгограда корабль отходит в 7:30 и 18.30, от «Культбазы» - в 6:00 и 8:40. Во вторник из города речной трамвайчик отплывает в 7:30 и 16:30, а от острова Сарпинский - в 8:40 и 17:40. В четверг, в дополнительный рейс, теплоход отправляется от «Культбазы» в 8:40, а от Волгограда - в 16.30. В субботу корабль выходит из города в 18:30, а в воскресенье в 7:30 и 18:30, и в 6:00 - от острова Сарпинский.



