В Волгограде перевозчик пытался легализовать отмененную маршрутку

Общество 11.08.2018 11:12
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11.08.2018 11:12
В Волгограде перевозчику не удалось придать законный статус отмененной маршрутке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО «АПП «Югавтотранс» попыталось оспорить отказ администрации города в выдаче свидетельства на осуществление пассажирских перевозок сроком на 5 лет для маршрута №40, который связывал Спартановку и Кировский район. Однако данный маршрут был отменен еще в прошлом году в рамках принятого документа организации пассажирских перевозок.
Подобные споры за маршрутки сегодня можно считать редкостью. Как заявил на недавней пресс-конференции руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, «история судов по жалобам перевозчиков в Волгограде закончена». И, увы, не в пользу самих перевозчиков и антимонопольного органа, который также выступил против массовой отмены маршруток. В настоящее время у антимонопольщиков еще остается шанс выиграть дело в кассации, но речь идет об отмене маршруток в Волжском.
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