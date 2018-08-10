Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Перед Днем города Волгоград ждет генеральная уборка

Аналитика 10.08.2018 20:10
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10.08.2018 20:10



Смотрите сегодня в программе: К Дню города Волгоград основательно подготовят. Волгоград не расстается с символикой чемпионата мира. В Кировском районе  снесут рынок-самострой “Крестьянское подворье”. Спасая дороги Волгоград закрыли для большегрузов. Волгоградец за три с половиной года “собрал” больше тысячи штрафов. Монтаж колеса обозрения в ЦПКиО вышел на финишную прямую.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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